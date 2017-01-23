Россия передаст Украине 16 заключенных крымчан

Украинская сторона выразила согласие принять 16 граждан Украины, отбывающих наказание в Крыму. Об этом ТАСС сообщили в министерстве юстиции России.

Речь идет об украинцах, осужденных до 18 марта 2014 года, когда Крым перешел от Украины к РФ.

Ранее, сообщает агентство, представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской Михаил Чаплыга сообщил, что изначально предполагалась передача 18 осужденных.

Однако у одного из них оказалось российское гражданство, еще один освободился по УДО.