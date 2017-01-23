Бывший премьер Италии призвал отметить санкции против РФ из-за высказываний Трампа

Европе следует немедленно отменить санкции в отношении России из-за заявлений президента США Дональда Трампа, идущих вразрез с договоренностями ЕС и США. Такое мнение в интервью газете La Stampa выразил бывший премьер-министр Италии и бывший глава Еврокомиссии Романо Проди.

Ранее Трамп заявлял, что готов отменить санкции в отношении России, введенные из-за Крыма и войны на востоке Украины, в обмен на сокращение ядерного потенциала РФ.

«Мне кажется, что ЕС не отреагировал в должной степени на заявления Трампа. Я считаю, что нужно реагировать в срочном порядке», — отметил Проди.

Он подчеркнул, что «можно идти на жертвы, если речь идет о проведении согласованной политики, но в этом нет смысла, когда солидарность отсутствует».