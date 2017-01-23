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23 января 2017, 11:57
биология биоразнообразие Китай насекомые охрана лесов паразиты

Новый вид наездника поможет в борьбе с вредителями сосен

Baryscapus dioryctriae
Baryscapus dioryctriae
Li-Wen Song et al

Китайские энтомологи открыли новый вид наездника из семейства эвлофид (Eulophidae). Как и у других наездников, его личинки развиваются в теле других насекомых. Новый вид примечателен тем, что поражает два вида бабочек, гусеницы которых являются опасными вредителями сосен.

Ученые специально проводили исследование в надежде найти естественных врагов огневки сосновой (Dioryctria abietella). Гусеницы этой невзрачной бабочки повреждают шишки нескольких видов сосен, а также елей и пихт. Поскольку гусеницы находятся внутри шишек, использование инсектицидов для борьбы с ними неэффективно.

Огневка сосновая. Фото: Wikimedia Commons

Новый вид был обнаружен на северо-востоке Китая работниками Академии лесного хозяйства провинции Цилинь и Китайской академии лесного хозяйства. Личинки наездника развиваются не только в гусеницах огневки сосновой, но и в гусеницах родственного ей вида Dioryctria pryeri. Он получил название Baryscapus dioryctriae. Длина взрослой самки чуть более двух миллиметров, самца – до полутора миллиметров. Выросшие личинки покидают гусеницу огневки, которая служила им пищей, когда она окукливается. Причем из одной куколки выходят на свет в среднем 87 наездников.

Ученые полагают, что размножать наездников для борьбы с вредителями сосновых лесов будет сравнительно нетрудно. Они провели успешный эксперимент по выращиванию этих насекомых на других видах-хозяевах: огневке кукурузной (Ostrinia nubilalis) и большой восковой моли (Galleria mellonella).

Описание нового вида опубликовал журнал Annals of the Entomological Society of America.

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