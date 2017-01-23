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23 января 2017, 18:31
археология история Шотландия

Археологи нашли столицу потерянного королевства

DGNHAS/Guard Archaeology Ltd

На юго-западе Шотландии археологи неожиданно для себя обнаружили поселение, которое, возможно, было королевской резиденции одного из бриттских государств, возникших после ухода из Британии римлян.

Изначальной целью раскопок был поиск пиктских артефактов, так как ранее на местных скалах были найдены вырезанные пиктские символы. Раскопки начали в 2012 году. Вскоре ученые пришли к выводу, что обнаружили королевскую резиденцию бриттов около VI века. Холм, где она находилась,  был укреплен хорошо укреплен. Внутри стен обнаружен центральный зал, а также кузнечные мастерские, где работали не только с железом и бронзой, но также с золотом и серебром. Ученые установили, что обитатели крепости неплохо питались. Их рацион был богат говядиной, а также овсом и ячменем, которые выращивались в окрестных деревнях.

Согласно предложенной гипотезе, здесь находилась столица королевства Регед, существовавшего в V – VII веках. О нем известно лишь из письменных источников, но даже в них расположение Регеда не описывается четко, поэтому историки выдвигали разные версии его местонахождения. Обычно считалось, что столица Регеда находилась южнее Шотландии, в североанглийском графстве Камбрия, а в районе нынешних раскопок была разве что северная окраина Регеда. Впрочем, пока это остается лишь предположением. Даже среди руководителей раскопок нет полного единства во мнениях. Ронан Тулис (Ronan Toolis) уверен, что они нашли крепость королей Регеда, тогда как Кристофер Боулс (Christopher Bowles) полагает, что эта интерпретация находок может быть и ошибочной.

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