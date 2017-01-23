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23 января 2017, 16:08
Австралия биология млекопитающие мозг нейробиология

Изучен мозг вымершего тасманийского волка

Тилацин
Тилацин
Wikimedia Commons

Профессор анатомии Кен Эшвелл (Ken Ashwell) из Университета Нового Южного Уэльса и Грегори Бернс (Gregory S. Berns) из Университета Эмори в США изучили структуру мозга вымершего млекопитающего тилацина, известного также как тасманийский сумчатый волк (Thylacinus cynocephalus). Это животное было размером с довольно крупную собаку, длиной до 120 см без учета хвоста и весом до 25 кг. Последний тасманийский волк умер в зоопарке Хобарта в 1936 году.

Последние достижения в области визуализации мозговых структур позволили ученым сканировать посмертные образцы многих животных, полученные до десяти лет назад. Но в данном случае имеющиеся в распоряжение исследователей сохраненные препараты мозга тилацина имели возраст более сотни лет. Мозги тилацинов для исследования были предоставлены Смитсоновским институтом США и Австралийским музеем.

Исследователи применили диффузионно-тензорную томографию, которая основана на измерении диффузии молекул воды в разных областях мозга, а также магнитно-резонансную томографию. В результате им удалось выявить нейронные связи в различных областях мозга. Для сравнения исследованию были подвергнуты другого вида сумчатых – тасманийского дьявола (Sarcophilus laniarius), один имел возраст сравнимы с возрастом мозга тилацинов, другой был получен от недавно умершего животного.

По сравнению с тасманийским дьяволом у сумчатого волка оказались сильнее развиты области мозга, связанные с планированием и принятием решений. Ученые делают вывод, что сумчатый волк был активным хищником, тогда как тасманийский дьявол охотится не столь часто, а преимущественно питается падалью. Профессор Эшвелл считает также, что примененный метод можно будет использовать для изучения мозга других вымерших животных.

Исследование опубликовано в электронном научном журнале PLOS ONE.

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