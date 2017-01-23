Савченко назвала украинские власти врагом народа

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко уподобила власти Украины врагу народа номер два. Ее заявление прозвучало в интервью изданию «Фраза».

«Мне очень хочется донести людям какую-то истину через эмоции, чтобы они начали чувствовать сердцем, думать головой, а не просто таили злобу в сердце, отключили мозг и слушали пропаганду нашей власти, которая, в принципе, является нашим врагом номер два», — пояснила Савченко свои слова после встречи с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, когда она она описала их как «просто уставших от войны людей».

Однако главным врагом Украины Савченко назвала Россию.