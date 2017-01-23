В Совфеде отреагировали на слова кандидата в президенты Франции о санкциях

Кандидат в президенты Франции, лидер партии «Республиканцы» Франсуа Фийон заявил в интервью Le Monde, что Россию нельзя «сломать экономическими санкциями».

«Наивно было бы полагать, что российский народ можно сломать экономическими санкциями», — сказал он.

Политик добавил, что необходимо восстанавливать отношения с РФ, для чего он предложил «провести конференцию Европа — Россия по вопросу новых условий безопасности».

По словам Фийона, «отношения с Россией являются стратегическим вопросом для будущего Европы».

На эти слова уже отреагировали в Совете Федерации. Сенатор Алексей Пушков призвал донести позицию Фийона до канцлера Германии Ангелы Меркель и членов Сената США.

«Это надо сказать Меркель и охваченным манией санкций сенаторам США», — говорится в твиттере Пушкова.