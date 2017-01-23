На Трампа подали в суд из-за доходов от бизнес-империи

Общественная организация «Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне» (CREW) подала иск против президента США Дональда Трампа, обвинив его в получении доходов, запрещенных Конституцией страны. Иск подан в федеральный суд в Нью-Йорке, говорится на сайте организации.

Основной закон США запрещает президенту получать доход от иностранных правительств. Общественники считают, что Трамп, став президентом, нарушает закон, владея гостиничным и строительным бизнесом, так как его бизнес-империя работает и за пределами США.

Две недели назад Трамп объявил о передаче своих активов двум сыновьям в трастовое управление. Также, по его словам, компании не будут заключать контрактов за рубежом, пока он будет находиться у власти.