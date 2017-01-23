Полиция отказалась расследовать «укол зонтиком» мужа юриста ФБК
Московская полиция отказалась возбуждать дело по факту нападения на антрополога Сергея Мохова, которому неизвестный сделал около подъезда инъекцию неустановленного препарата. Об этом «Интерфаксу» сообщила жена потерпевшего, юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь.
По ее словам, отказ был проведен по формальным основаниям, потому что «вышел срок для проведения проверки, и они успели получить не все необходимые данные для того, чтобы установить и правильно квалифицировать деяния нападавшего».
Также Соболь отметила, что полиция до сих пор не получила результаты медицинского исследования Мохова, из-за чего прокуратура должна будет направить материалы на дополнительную проверку в правоохранительные органы.
Неизвестный напал на Мохова в ночь на 26 ноября. Молодой мужчина стоял у подъезда с букетом цветов, сделал подошедшему Мохову инъекцию в бедро, после чего убежал.
Он не скрывал лица и попал на камеру у подъезда.