Шувалов предложил создать аналог шоу «Голос» для молодых предпринимателей

На телевидении нужно создать аналог шоу «Голос», участниками которого будут молодые предприниматели, считает первый зампредседателя правительства Игорь Шувалов, передает РИА Новости.

Об этом чиновник сообщил на попечительском совете национальной премии «Бизнес-успех».

«Нужно ценности бизнеса продвигать. Вот к нашему товарищу [гендиректору "Первого канала"] Константину Эрнсту я обратился и говорю: "Вот есть у вас программа "Голос", которую смотрит вся страна. Неужели нельзя в отношении малого предпринимателя придумать какой-то формат?» — сказал Шувалов.

Он отметил, что видит героями программы бизнесменов в возрасте от 20 до 30 лет, которые могли бы показать, что они умеют.

«Можно ввернуть формат, как они свое дело совершают, как они между собой соревнуются. Если повара соревнуются, то, извините, неужели невозможно, чтобы предприниматели соревновались?» — поделился концепцией вице-премьер.

Его поддержал глава Общественной палаты Александр Бречалов, призвавший Шувалова продвигать такой проект.

«Может, вы посодействуете, чтобы мы наконец-то собрались и мозговой штурм провели на эту тему. Потому что пока у нас усилия — мы и с Эрнстом общались, и с [гендиректором ВГТРК Олегом] Добродеевым: "Да-да, интересно", — но это все откладывается», — заявил Бречалов.

В ответ вице-премьер пообещал поговорить с президентом страны.

«Давайте я обращусь к президенту, и тогда, может быть, как-то это дело сдвинется с мертвой точки. Потому что для нашей с вами инициативы нужно, чтобы все-таки был политический запрос на эту деятельность», — сказал Шувалов.