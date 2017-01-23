Россия жестко указала Дамаску на необходимость соблюдать перемирие в Сирии

Российский Центр примирения сторон направил жесткое указание командованию армии Сирии, в котором говорится о необходимости соблюдать режим прекращения огня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Центра.

«Отдельную озабоченность руководства Центра вызывают периодические нарушения режима прекращения боевых действий сирийскими правительственными силами», — пояснил он.

По словам источника, Россия призвала «неукоснительного соблюдать» режим прекращения огня, в том числе и отдельными командирами.

Центр сообщает, что, в целом, режим прекращения огня соблюдается, однако Россия и Турция совместно фиксируют до шести нарушений в сутки.

В Центре пообещали «и в дальнейшем занимать объективную позицию» в интересах скорейшей стабилизации обстановки на всей территории Сирии.