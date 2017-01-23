В РПЦ назвали безвкусицей эмодзи с патриархом Кириллом

Представление патриарха Русской православной церкви в виде эмодзи является дурным тоном и безвкусицей, считает руководитель пресс-службы РПЦ, профессор МГИМО Владимир Легойда. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Говоря о таких смайликах, Легойда сообщил: «Скорее, [это] свидетельство не очень хорошего вкуса. Есть, конечно, вполне безобидные изображения, а есть с попыткой насмешки. Это безвкусица, дурной тон».

Он добавил, что «любит и ценит хороший и качественный юмор, но глубоко убежден, что есть то, над чем не смеются».

Представитель РПЦ отметил, что и в целом в соцсетях «часто задевают чувства друг друга, человеческое достоинство, не соблюдают элементарные нормы поведения в обществе».

«Нередко это делается с апломбом и глупой уверенностью в собственной правоте, а также делается с претензией на "креативность". <…> Есть среди таких людей и популярные в молодежной среде персонажи, эдакие создатели "модного дизайна". Все это, конечно, очень грустно. Так как, во-первых, нередко просто лишено таланта, во-вторых, разрушительно для общества», — считает Легойда.

Эмодзи с изображением патриарха Кирилла и российских политиков можно увидеть, например, у популярного блогера «Усы Пескова».