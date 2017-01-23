У охранника «Газпрома» украли унитаз за 200 тысяч

Сотрудник службы безопасности «Газпрома» Максим Б. обратился в полицию Москвы по поводу кражи сантехники, сообщает Life со ссылкой на источник.

В прошлом году охранник приобрел квартиру в поселке Сосенское в Новой Москве, где расположена его работа.

Для отделки и установки сантехники он пригласил ремонтников-мигрантов. Когда в конце декабря 2016 года сотрудник пришел проверить их работу, рабочих на месте не было.

Вместе с ними пропал унитаз и несколько деталей от сантехники. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.