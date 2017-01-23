Трамп утвердил выход США из Транс-тихоокеанского партнерства

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Транс-тихоокеанского партнерства. Об этом сообщает Reuters.

Ранее новый американский лидер позиционировал создание блока как «потенциальную катастрофу» для страны.

Отметим, что партнерство было создано совместно с 11 странами в феврале 2016 года. Переговоры о создании блока велись восемь лет. Договор был подписан администрацией экс-президента США Барака Обамы.

Напомним, Трамп вступил в должность президента 20 января. Он подписал документ о выходе из ТТП одним из первых. Ранее Трамп уже обещал, что Штаты выйдут из партнерства «в первый день» его президентства.