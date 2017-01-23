Премьер Великобритании узнала о неудачных испытаниях ядерного оружия уже на посту

Премьера Великобритании Терезу Мэй проинформировали о неудачных испытаниях ракет с ядерными боеголовками Trident уже тогда, когда она вступила на пост в июле прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя главы британского правительства.

«При вступлении в должность нынешний премьер-министр была проинформирована по целому ряду ядерных вопросов, включая и этот», - заметила она.

Мэй проинформировали о том, что атомная субмарина Vengeance участвовала в «демонстрационной и проверочной операции» после ремонта и перед возвращением к месту основного базирования.

Напомним, накануне британские СМИ сообщили о провале запуска ракеты Trident II D5 с британской субмарины возле побережья американского штата Флорида в июне прошлого года. Между тем, поданным журналистов, Мэй убедила парламент потратить 40 млрд фунтов на подлодки с Trident.