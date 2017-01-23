Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
23 января 2017, понедельник, 19:02
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Новый iPhone «узнает» владельца по лицу
Рыболовы в Ленобласти попались на нарушениях 40 раз
40% россиян уверены в ухудшении своего материального положения
Через два года сим-карты начнут продавать через интернет
Запрет на продажу непищевой алкопродукции сократил число отравлений и смертей
85% дорог в России приведут к нормальному состоянию за три года
Минфин хочет запретить покупки наличными более 2 миллионов рублей
Машины стали главным загрязнителем воздуха
Владелец сети мужских парикмахерских Сергей Кеженов: «Ничто не согреет вас лучше, чем тепло любимого человека». В Екатеринбурге начинает холодать. ФОТО, ВИДЕО
«Единая Россия» победила в Ванино
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
23 января 2017, 18:38
военная авиация гражданская авиация Петр Порошенко сепаратизм Украина

Порошенко создал над ДНР и ЛНР воздушную зону «Восток»

Петр Порошенко
Петр Порошенко
Фото: Михайло Маркив / Пресс-служба АПУ

Президент Украины Петр Порошенко ввел новую воздушную зону на территории страны. Она получила название «Восток», зона находится над территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, говорится в указе Порошенко, опубликованном на его сайте.

Теперь воздушное пространство Украины поделено на пять зон — «Запад», «Центр», «Юг» и «Восток».

Как пояснили информагентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе Воздушных сил Украины, указ не предполагает перегруппировку или усиление войск.

Там отметили, что отдельный военно-воздушный район «Восток» был создан в 2016 году «для улучшения координации и контроля за воздушным пространством, для охраны и обороны воздушного пространства Украины».

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Алексей Навальный
Навальный обвинил ЦБ в блокировке своего избирательного счета
"Сила Сибири"
Контракты на 8 млрд рублей по «Силе Сибири» получило микропредприятие
Уроженка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова, обвиняемая в убийстве 4-летней девочки, во время заседания Пресненского районного суда
Гюльчехра Бобокулова направлена на принудительное лечение
Заседание Конституционного суда РФ
Судья КС призвал отклонить запрос Минюста о решении ЕСПЧ по ЮКОСу
FEMEN в Соборе Парижской Богоматери
В Femen сообщили о распаде организации
Архив новостей

Самое читаемое

Анатолий Чубайс
Чубайс рассказал об ужасе в Давосе из-за избрания Трампа
Китайская гиперзвуковая ракета WU-14
Минобороны рассказало о новом гиперзвуковом оружии
Владимир Путин, Дмитрий Песков и Юрий Ушаков
Кремль заявил об отказе Киева от Донбасса
Геннадий Зюганов выступает на митинге КПРФ. Февраль 2016
КПРФ заменит Зюганова на выборах молодым соратником
Председатель правительства Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
Лидер Китая рассказал о политике в отношении России и США‍
18:52 Полиция отказалась расследовать «укол зонтиком» мужа юриста ФБК
18:38 Порошенко создал над ДНР и ЛНР воздушную зону «Восток»
18:31 Археологи нашли столицу потерянного королевства
18:15 Адвокат сообщил о разблокировке YouPorn в России
18:10 Мать летчика Ярошенко попросит Трампа отпустить сына

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Борис Березовский
Борис Абрамович Березовский
23 января 1946 года родился Борис Березовский, российский олигарх, политический эмигрант.
17:54 Мединский пообещал вкладываться в экшн
17:52 Россия жестко указала Дамаску на необходимость соблюдать перемирие в Сирии
17:36 Навальный обвинил Центробанк в блокировке своего избирательного счета
17:20 Власти Петербурга решили выселить Европейский университет
17:02 У охранника «Газпрома» украли унитаз за 200 тысяч
16:52 Премьер Великобритании узнала о неудачных испытаниях ядерного оружия уже на посту
16:48 Суд в Ульяновске вынес приговор открывшему стрельбу по прохожим жителю
16:16 Гюльчехра Бобокулова направлена на принудительное лечение
16:08 Изучен мозг вымершего тасманийского волка
16:00 В Femen сообщили о распаде организации
15:49 ВКС России нанесли удары по ИГ в Дейр-эз-Зоре
15:36 В Госдуму внесена инициатива об аресте за угрозы врачам
15:26 СМИ сообщили имя претендента на пост главы фонда Доктора Лизы
15:09 Контракты на 8 млрд рублей по «Силе Сибири» получило микропредприятие
14:53 Дамаск обвинил сирийскую оппозицию в попытке сорвать переговоры в Астане
14:42 Прокуратура Литвы отказалась назвать госизменой отдых детей в РФ
14:25 Жителям Магадана пообещали доставить бензин через неделю
14:24 Голодец рассказала о средней пенсии в 2017 году
14:11 Эксперт Николай Яременко: Вопрос о главе РФС – внутреннее дело России
13:59 Безработный ударил беременную женщину из-за ее навыков парковки в Москве
13:42 Судья КС призвал отклонить запрос Минюста о неисполнении решения ЕСПЧ по ЮКОСу
13:39 Бывший премьер Италии призвал отметить санкции против РФ из-за высказываний Трампа
13:29 ПРО Москвы засекла десять пусков ракет за год
13:26 В Кремле не увидели выборов на повестке дня
13:16 Крымская епархия РПЦ попросила передать ей объекты «Херсонеса Таврического»
13:06 Акционеры «Мегафона» одобрили приобретение Mail.ru Group
12:51 Власти Москвы запретили митинг против побоев в семье
12:41 В Красноярске таксист отказался пропустить скорую
12:31 Шувалов предложил создать аналог шоу «Голос» для молодых предпринимателей
12:19 Дочь Клинтон высказалась в поддержку младшего сына Трампа
12:10 Близкие к заммэра компании оказались главными поставщиками лекарств в Москве
11:57 Новый вид наездника поможет в борьбе с вредителями сосен
11:48 В РПЦ назвали безвкусицей эмодзи с патриархом Кириллом
11:42 В России начнутся разработки летающего автомобиля
11:18 В «АиФ» назначен новый главред
11:17 Кабмин отказался поддержать штрафы для ВИЧ-инфицированных
11:01 Минкомсвязи предложило продавать SIM-карты через интернет
11:01 В Астане стартовали переговоры по Сирии
10:47 Российский бегун рассказал ARD о подготовке спортсменов отстраненным тренером
10:46 Незадолго до смерти «ледяной человек» Эци ел мясо горного козла
10:26 СК возбудил дело против россиян из-за участии в «Правом секторе»
10:17 Часть налогов компаний может зависнуть в банках из-за Минфина
10:10 Экс-сотрудник АП возглавит район Подмосковья
09:59 На Колыме бензин начали продавать по талонам
09:50 ЦБ отозвал лицензии у трех региональных банков
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.