Порошенко создал над ДНР и ЛНР воздушную зону «Восток»

Президент Украины Петр Порошенко ввел новую воздушную зону на территории страны. Она получила название «Восток», зона находится над территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, говорится в указе Порошенко, опубликованном на его сайте.

Теперь воздушное пространство Украины поделено на пять зон — «Запад», «Центр», «Юг» и «Восток».

Как пояснили информагентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе Воздушных сил Украины, указ не предполагает перегруппировку или усиление войск.

Там отметили, что отдельный военно-воздушный район «Восток» был создан в 2016 году «для улучшения координации и контроля за воздушным пространством, для охраны и обороны воздушного пространства Украины».