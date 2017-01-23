Мать летчика Ярошенко попросит Трампа отпустить сына

Россиянка Любовь Ярошенко готовит обращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой вернуть на родину ее сына летчика Константина Ярошенко. Об этом она заявила ТАСС.

По ее словам, предшественнику Трампа Бараку Обаме она писала дважды, однако не получила ответа.

«Я готовлю материнское обращение к Трампу. Я не буду употреблять слово "помилование", так как о помиловании просят для виновного. Я просила Обаму и буду просить Трампа о милосердии», — заявила Ярошенко.

Она отметила, что текст обращения будет согласован с российским МИДом.

Ярошенко был задержан в Либерии 28 мая 2010 года, затем его экстрадировали в США, где в сентябре 2011 года осудили на 20 лет за попытку перевезти крупную партию кокаина.

Сам летчик свою вину отрицает. В его защиту активно вступает российский МИД.

Россиянин содержится в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.