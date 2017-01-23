Судья КС призвал отклонить запрос Минюста о неисполнении решения ЕСПЧ по ЮКОСу

Один из судей Конституционного суда России Владимир Ярославцев считает, что КС необходимо отклонить запрос Минюста по поводу возможности проигнорировать судебное решение Европейского суда по правам человека по делу ЮКОСа. Его мнение содержится в публикации на сайте КС.

«Полагаю, что Минюсту РФ не следует искать легких путей разрешения вопроса посредством обращения в Конституционный суд РФ, а необходимо продолжить диалог с межгосударственным органом - комитетом министров Совета Европы, используя механизм обращения в этот орган, предусмотренный статьей 46 Конвенции о правах человека», — отметил Ярославцев.

Судья расценил запрос Минюста как недопустимый и упрекнул ведомство в упрощенном подходе к разрешению проблемы: «Такое обращение не может быть допустимым и в силу действия принципа nemo judex in propria causa (никто не может быть судьей в собственном деле), поскольку вывод ЕСПЧ о нарушении Конвенции во многом был обусловлен установлением нарушения принципа законности постановлением Конституционного суда от 14 июля 2005 года».

На прошлой неделе Конституционный суд признал решение ЕСПЧ о выплате 1,9 млрд долларов экс-владельцам ЮКОСа не соответствующим Конституции страны. В Кремле заявили, что РФ продолжит отстаивать свои права в судах по делу нефтяной компании.