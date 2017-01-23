23 января 2017, 18:15
Адвокат сообщил о разблокировке YouPorn в России
Адвокат Алексей Клецкин смог добиться разблокировки порноресурса YouPorn. Ранее доступ к нему ограничил Первореченский районный суд Владивостока. Об этом юрист сообщил на своей странице в Facebook.
По словам Клецкина, разблокировки удалось добиться совместно с международной юридической компанией из Канады. Суд принял во внимание, что при вынесении решения в отношении судьбы ресурса были допущены серьезные процедурные нарушения.
Адвокат заметил. что в стране ресурс еще не заработал, так как «в России бюрократия неторопливая».
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к YouPorn по решению суда.
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