«Адмирал Кузнецов» в окружении кораблей НАТО начал проход через Ла-Манш

Группа российских военных кораблей, возглавляемая тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов», вошла в пролив Ла-Манш, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные международной Автоматической идентификационной системы.

Отмечается, что корабли НАТО ведут усиленное слежение за передвижением российской флотилии. В частности, контроль за передвижением российских кораблей осуществляют фрегат ВМФ Великобритании St Albans, фрегат ВМФ Норвегии Roald Amundsen, а также вспомогательный корабль ВМФ Германии.

Ранее, 23 января, российские корабли вошли в Бискайский залив. Слежение за ними осуществляли корабли португальских ВМС.

6 января Минобороны РФ объявило о предстоящем уходе «Адмирала Кузнецова» из Сирии. Ранее сообщалось, что авианосец «Адмирал Кузнецов» и атомный ракетный крейсер «Петр Великий» уже в январе могут завершить дальний поход в Средиземное море и направиться на родину. Оба корабля должны будут прибыть в Североморск — на главную базу Северного флота РФ.