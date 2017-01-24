Роскомнадзор объяснил блокировку блога с цитатой из Ремарка

Роскомнадзор по требованию Роспотребнадзора внес в реестр запрещенных сайтов запись в блоге в Tumblr из-за его заголовка, в котором якобы указан способ совершения суицида. Об этом в комментариях в Facebook сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Днем ранее ресурс «РосКомСвобода» ошибочно связал ограничение доступа к блогу с цитатой писателя Эриха Марии Ремарка из произведения «Три товарища»: «Жизнь — это болезнь, и смерть начинается с самого рождения. В каждом дыхании, в каждом ударе сердца уже заключено немного умирания — все это толчки, приближающие нас к концу».

Как пояснил Вадим Ампелонский, запрещенной Роспотребнадзором признана следующая информация: «При переходе по ссылке открывается страница группы под именем "captainshicosnilamppost" в социальной сети "tumblr", на которой в качестве описания группы размещена информация о способе совершения самоубийства, а именно: "..........ножницами"».

Почему в реестр запрещенных сайтов была внесена только одна страница блога, содержавшая цитату, в то время как название блога видно на всех его страницах, пресс-секретарь Роскомнадзора не уточнил.