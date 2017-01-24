Россиянам разрешили ездить в Армению по внутренним паспортам

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что граждане России смогут посещать Армению по внутренним российским паспортам, сообщает «Интерфакс».

По итогам переговоров с главой правительства Армении Кареном Карапетяном Медведев заявил: «Мы договорились, что жители нашей страны смогут ездить в Армению по внутренним общегражданским паспортам, о чем только что был подписан документ».

Как подчеркнул российский премьер, эта мера «будет укреплять сотрудничество в такой важнейшей сфере, как гуманитарное человеческое измерение».

Таким образом, Армения пополнила список государств, которые россияне могут посещать по внутренним паспортам. К таким государствам также относятся Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Абхазия и Южная Осетия.

Как уточняет «Интерфакс», Армению в 2015 году посетили 1,2 млн иностранных туристов, в том числе 500 тысяч россиян.