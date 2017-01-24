Суд заочно арестовал экс-главу таможни Внуково

Мещанский суд Москвы заочно арестовал объявленного в международный розыск бывшего начальника таможни аэропорта Внуково генерала Юрия Шебуняева, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Юлию Бочарову.

Суд рассмотрел ходатайство столичного главка Следственного комитета России и принял решение его удовлетворить. После поимки Шебуняев будет помещен под стражу на два месяца с момента задержания.

Шебуняев объявлен в международный розыск в рамках следствия по делу, возбужденному по ч.3 с.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, он причастен к контрабанде товаров из Турции. При этом на момент возбуждения дела Шебуняев был отстранен от должности начальника таможни Внуково.

В рамках следствия арестован заместитель начальника таможенного поста аэропорта Внуково Вячеслава Лацких и задержаны еще трое сотрудников таможни транспортного узла.