В Астане завершились межсирийские переговоры

В столице Казахстана Астане завершились двухдневные переговоры по мирному урегулированию сирийского конфликта, передает РИА Новости.

Постоянный представитель Сирии в ООН Башар Джаафари, возглавлявший правительственную сирийскую делегацию, отметил результативность переговоров: «У переговоров в Астане определенные цели: найти пути урегулирования, продвинуться к миру, найти механизм установления режима прекращения огня». В стремлении к этим целям участники переговоров «достигли определенных результатов», подчеркнул Джаафари.

По итогам переговоров принято совместное заявление России, Ирана и Турции, в котором стороны объявили о создании трехстороннего механизма за соблюдением режима прекращения огня. Три государства подтвердили готовность совместно бороться с терроризмом в Сирии.

Ранее сообщалось, что делегация сирийской оппозиции отказалась подписывать итоговый документ. Оппозиция не признает совместное заявление России, Ирана и Турции, выступающих гарантами сирийского мирного процесса.