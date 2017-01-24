Глава ФЕОР назвал заявление вице-спикера Госдумы Толстого антисемитским

Президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода назвал антисемитскими слова вице-спикера Госудмы Петра Толстого о потомках людей «из-за черты оседлости», сообщает РИА Новости.

23 января Толстой прокомментировал протесты против передачи Русской православной церкви Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, заявив: «Люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня <…> работая в разных других очень уважаемых местах – на радиостанциях, в законодательных собраниях – продолжают дело своих дедушек и прадедушек».

Борода заявил, что слова Толстого – «старый и лживый, как и все подобные истории, антисемитский миф», и подчеркнул: «Когда мы слышим подобные слова из уст вице-спикера Госдумы на официальной пресс-конференции — это прямой подрыв межнационального мира в стране и нагнетание напряженности».

По мнению главы ФЕОР, следует жестко пресекать подобные заявления. Борода призвал руководство Госдумы и «Единой России», которую представляет Толстой, выступить «с соответствующей реакцией».

Между тем, Толстой прокомментировал шумиху, поднявшуюся после его высказывания, передает «Интерфакс». По мнению вице-спикер, ситуацию раздули СМИ: «Мне кажется, что как раз эти заголовки, которые вышли на "Эхе Москвы" и в "Независимой газете" — это как раз и есть антисемитизм. Я, честно говоря, сильно был удивлен». Отметим, материал по выступлению Толстого на сайте радиостанции «Эхо Москвы» вышел под заголовком «Петр Толстой заявил, что против передачи Исаакиевского собора РПЦ выступают евреи».

Толстой отверг предположения, что его слова адресованы представителям какой-либо конкретной национальности: «Люди с какой-то потревоженной спецификой, они почему-то это приняли в адрес национальностей, ничего такого я не имел в виду».