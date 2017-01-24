СМИ назвали сроки публикации законопроекта о процедуре Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может до конца текущей недели представить законопроект о выходе Великобритании из состава Евросоюза, сообщает The Independent со ссылкой на источники в британском правительстве.

По словам собеседников издания, Мэй не станет затягивать с презентацией законопроекта и представит его сразу после того, как Верховный суд объявит свое решение по Brexit – это должно произойти 24 января.

От решения суда зависит, какой из четырех вариантов законопроекта, подготовленных правительством Мэй, будет направлен на голосование в парламент. При этом источники издания утверждают, что законотворцам в любом случае придется рассматривать «более трудный для внесения правок» текст.

Ранее СМИ сообщили, что Мэй может инициировать выход Великобритании из единого европейского рынка, Таможенного союза и из-под юрисдикции Европейского суда.