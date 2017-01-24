ВС Великобритании запретил начинать Brexit без одобрения парламента

Верховный суд Великобритании постановил, что правительство страны не может запустить процедуру выхода из Европейского Союза без одобрения парламента. Трансляция заседания ведется на сайте суда.

Восемь судей проголосовали за обязательное получение одобрения парламента. Трое судей допустили принятие решения в обход мнения законотворцев.

Кроме того, Верховный суд допустил начало процедуры Brexit без учета мнения Шотландии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может опубликовать законопроект по Brexit до конца текущей недели.