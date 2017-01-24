Жительница Новосибирска купила кота со сверхспособностями за 5 млн рублей

Жительница Новосибирска приобрела кота за 5 млн рублей, сообщает Novosib Room.

Прежний хозяин рассказал, что кот британской породы достался ему по наследству от тети и заставил поверить в потусторонние силы. По словам хозяина животного, кот стал внушать ему свои мысли, например, заставлял хозяина делать то, чего он не хотел – съесть рыбу или колбасу. Кроме внушения, он мог непонятным образом оказаться в запертой комнате, подолгу следил за невидимой целью в пустой комнате.

Мужчина рассказал, что сначала хотел продать кота за 17 млн рублей, но затем снизил сумму до 5 млн рублей. Приобрела кота владелица салона экстрасенсорных услуг. Отмечается, что перед покупкой женщина провела с котом несколько дней.