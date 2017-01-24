Центробанк предостерег от спешки со снижением ключевой ставки

Глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Игорь Дмитриев заявил, что текущая экономическая ситуация открывает возможности для снижения ключевой ставки, сообщает РБК.

Выступая в Госдуме в ходе круглого стола «Влияние денежно-кредитной политики на экономический рост и инфляцию», Дмитриев отметил: «Экономика восстанавливается, уровень инфляции беспрецедентно низкий для современной истории, и это открывает пространство для маневра, для снижения ставок».

Однако представитель ЦБ предостерег от излишней поспешности в данном вопросе: «Экономика будет расти быстрее, но она не вырастет выше определенного уровня. Дальше мы опять упремся в потолок».

Кроме того, спешка со снижением ключевой ставки и соответствующее изменение ставок банков по кредитам и вкладам для граждан чревато отказом населения от сберегательной модели поведения и к потере доверия к политике регулятора: ««Наш вклад — это низкая, стабильная, предсказуемая инфляция. Это позволяет обеспечить сохранность сбережений и трансформировать их в инвестиции», – отметил Дмитриев.

Однако глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков призвал ЦБ к более решительным действиям, поскольку экономика не растет благодаря чрезмерному укреплению рубля и высоким процентным ставкам: «Несмотря на докапитализацию банков, на которую потратили триллион рублей, мы не видим роста кредитования. <…> Мы рассчитываем, что ЦБ будет более решительно действовать, снижая ключевую ставку».

Напомним, в декабре Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 10%.