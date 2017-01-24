Задержанного на инаугурации Трампа сотрудника RT обвинили в беспорядках

Стрингеру российского телеканала RT Александру Рубинштейну в США предъявлено обвинение в участии в беспорядках, сообщает The Guardian.

Напомним, Рубинштейна задержали в Вашингтоне 20 января, когда он освещал для RT церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Журналист тогда написал в своем твиттере, что не понял причину задержания. Он так же отметил, что предъявил полицейским журналистское удостоверение, однако его все равно отвезли в полицейский участок.

Помимо Рубинштейна был задержан Эван Энджел из американской медиакомпании Vocativ, ему предъявлено аналогичное обвинение.

20 января непосредственно во время церемонии инаугурации Трампа в Вашингтоне прошли беспорядки. Около 200 человек, одетых в черное, били витрины и стекла автомобилей, переворачивали торговые автоматы, блокировали пункты пропуска на места для зрителей церемонии. Полицейские применили перцовые баллончики и слезоточивый газ. Рубинштейн выложил в своем твиттере снимок световой гранаты, которую, по его утверждению, применили полицейские.