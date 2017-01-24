СМИ узнали о просьбе Трампа не менять главу ФБР

Президент США Дональд Трамп попросил директора ФБР Джеймса Коми остаться на своем посту при новой администрации Белого дома, пишет The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источника, Коми лично рассказал некоторым высокопоставленным сотрудникам бюро о поступившем предложении. Трамп якобы заявил ему о своем желании во время брифинга разведки, который прошел в начале января в Trump Tower.

В свою очередь помощники Трампа «ясно дали понять» Коми, что президент не планирует просить его уйти в отставку.

Как отмечает в этой связи The New York Times, в настоящее время ФБР ведет расследование возможных связей между представителями Трампа и российскими властями, и именно Коми сможет завершить его. Кроме того, спецслужба ведет дело проигравшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, которая в бытность госсекретарем США вела служебную переписку с личного почтового ящика. Именно Коми заявил о возобновлении расследования незадолго до выборов.