Безвозмездные дотации из бюджета РФ в Крым выросли за год на 20,5%

Объем безвозмездного финансирования из федерального бюджета в бюджет Крыма в 2016 году увеличился на 20,5% и составил 79,7 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на министра финансов республики Ирину Кивико.

По подсчетам властей, объем субсидий Крыму из бюджета РФ по итогам прошлого года вырос на 88,5% до 34,7 млрд рублей, а объем иных межбюджетных трансфертов — на 64% до 4,1 млрд рублей. Одновременно дотации Крыму из федерального бюджета сократились на 8,7% до 38,1 млрд рублей, а субвенции — на 20,2% до 2,7 млрд рублей.

Министр добавила, что дефицит консолидированного бюджета Крыма по итогам 2016 года составил 19,3 млрд рублей. Между тем, напомнила Кивико, плановый уровень бюджетного дефицита в 2017 году установлен на уровне 3,1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что объем налогов, собранный властями Крыма в 2016 году, увеличился в 1,2 раза по сравнению с 2015 годом и составил около 50 млрд рублей.