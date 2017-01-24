Информатор ARD выступит на чемпионате России по легкой атлетике

Бегун Андрей Дмитриев, выступивший информатором немецкого телеканала ARD, примет участие в чемпионате России в помещении, который пройдет 19-21 февраля. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

Дмитриев уточнил: «Скорее всего, через месяц выступлю на чемпионате России в Москве».

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин заявил, что ВФЛА не намерена препятствовать дальнейшей спортивной карьере бегуна.

Напомним, Дмитриев в интервью ARD заявил, что несколько российских топовых тренеров по легкой атлетике «точно работают с допингом», а отстраненный за применение допинга тренер Владимир Казарин до сих пор участвует в подготовке российских атлетов.

В ВФЛА, комментируя обвинения, заявили, что «ситуация в большей степени раздута господином Дмитриевым».