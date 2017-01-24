ЕК прокомментировала указ Трампа о выходе из Транстихоокеанского партнерства

Пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявила, что Евросоюз по-прежнему привержен принципу свободной международной торговле. Так Схинас прокомментировала указ президента США Дональда Трампа о выходе США из Транстихоокеанского партнерства, сообщает РИА Новости.

Схинас заявила: «По торговле: ЕС является одной из самым открытых в мире экономик, он остается приверженным свободной и честной международной торговле. Мы, как ЕС, сейчас вовлечены в переговоры о почти 20 региональных и двусторонних соглашениях по торговле. Евросоюз находится на разных стадиях переговоров или имплементации торговых соглашений со всеми, кроме одного, подписантов ТТП».

Представитель Еврокомиссии подчеркнула, что объединенная Европа намерена «решительно бороться с трендом на унилатерализм».

Транстихоокеанское партнерство было создано совместно с 11 странами в феврале 2016 года. Переговоры о создании блока велись восемь лет. Договор был подписан администрацией экс-президента США Барака Обамы. Однако Трамп обещал, что Штаты выйдут из партнерства «в первый день» его президентства.