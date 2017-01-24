Президент Германии назначил дату выборов в бундестаг

Президент Германии Йоахим Гаук назначил выборы в бундестаг (нижнюю палату парламента ФРГ) на 24 сентября 2017 года, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы государства.

В канцелярии Гаука уточнили, что президент подписал соответствующий указ по рекомендации федерального правительства.

Напомним, результаты выборов в бундестаг определяют канцлера. Действующий руководитель германского правительства Ангела Меркель идет на выборы от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Партийный список «зеленых» возглавят нынешний председатель фракции в парламенте Катрин Гёринг-Экардт и сопредседатель партии Джем Оздемир.

Остальные партии еще не назвали своих кандидатов, однако уже известно, что Социал-демократическую партию Германии поведет на выборы не вице-канцлер Зигмар Габриэль – он отказался от участия в выборах, заявив, что в качестве своего преемника на пост лидера СДПГ и кандидата на пост канцлера хотел бы видеть экс-председателя Европарламента Мартина Шульца.