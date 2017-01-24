Минкульт предложит увеличить пошлину на иностранные фильмы в 1400 раз

Управляющий директор государственного Фонда кино Антон Малышев заявил, что российские власти рассматривают возможность существенного поднятия порога вхождения голливудского кино на российский рынок, пишут «Ведомости».

В настоящее время этот порог очень низкий, поясняет Малышев: «Это стоимость прокатного удостоверения. Сейчас она составляет 3500 рублей» (таков размер госпошлины, которую надлежит уплатить при оформлении прокатного удостоверения – «паспорта» фильма, подтверждающего легальность его выпуска в кинопрокат и на видеоносителях).

Однако российские власти обсуждают возможность увеличения указанной суммы до 5 млн рублей: «Это позволит очистить прокат от заметного числа иностранных фильмов низкого качества. Взамен у нас будет больше сеансов под наше кино». По словам Малышева, данную идею активно лоббирует Мединский, который намерен официально представить инициативу на правительственном совете по кинематографии.

Оформление прокатного удостоверения предлагается поднять до 5 млн рублей для всех фильмов, в том числе российского производства – однако отечественным картинам затраты компенсируют тем или иным способом. Что касается выручки от допуска к прокату зарубежных картин, эти средства Мединский предложит передавать Фонду кино и впоследствии тратить на создание отечественных картин, утверждает Малышев.

Представитель Министерства культуры не стал комментировать данные заявления.

Напомним, 23 января Мединский рассказал на пресс-конференции по итогам года кино, что власти намерены «усилить государственный протекционизм».