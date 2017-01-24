В РАНХиГС назвали условие «практически гарантированного» роста ВВП

Эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) подготовили доклад «Мониторинг экономической ситуации». Выдержки из документа приводит Republic.

В докладе отмечается, что со второй половины 2016 года в экономике РФ началась «фаза циклического подъема», которая продлится следующие два года. При этом российской экономике «практически гарантированы низкие, но положительные темпы роста» в случае отсутствия новых внешних шоков.

Консервативный сценарий экспертов РАНХиГС, основанный на цене российской нефти Urals в 2017–2018 годах на уровне 40 долларов за баррель, предусматривает рост ВВП в текущем году увеличится на 0,6%, а в следующем – на 1,7%.

Базовый сценарий при цене барреля Urals 50 долларов в 2017 году и 60 долларов в 2018 году предполагает рост ВВП на 1,4% и 2,2%.

При отсутствии структурных реформ более существенный рост ВВП возможен лишь при устойчивом повышении цен на нефть, до 100 долларов за баррель и выше, указывают авторы доклада. Однако в этом случае «резко возрастут риски возникновения нового кризиса в экономике».

При этом ранее в январе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что экономика страны излечилась от «голландской болезни», при которой доходы бюджета зависят от цен на углеводороды. Силуанов отметил, что в 2016 году нефтегазовые доходы составляли 5,8% ВВП, а к 2019 году нефтегазовые доходы составят 5,4% от ВВП.

Международный валютный фонд ожидает в 2017 году роста ВВП РФ на 1,1%, в 2018 году — на 1,2%.