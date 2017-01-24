СМИ узнали о планах ФРГ обновить ПВО на фоне «угрозы» России

Армия Германии планирует обновить свои системы воздушной обороны ближнего радиуса действия в связи с предполагаемой угрозой со стороны России, сообщает Reuters.

По данным источников агентства, знакомых с вопросом, закупка новых оборонительных систем должна помочь Германии «заполнить брешь, которая вызывала обеспокоенность в НАТО после аннексии Крыма Россией».

Первый этап обновления систем воздушной обороны продлится до середины следующего десятилетия и обойдется бюджету в 460 млн евро. В дальнейшем стоимость программы может возрасти до 2 млрд евро. При этом подчеркивается, что Министерство обороны Германии пока не приняло окончательное решение по этому вопросу.

В разработке новой системы воздушной обороны может принять немецкий оборонный концерн компанией Diehl BGT Defence, которая занимается производством ракет и боеприпасов. Предполагается, что для пусковых установок наземного базирования будет использован вариант ракеты класса «воздух — воздух» IRIS-T, устанавливаемой на истребителях Eurofighter Typhoon.

В октябре 2016 года страны НАТО проводили военные учения по воздушной и противоракетной обороны на фоне заявления заместителя командующего силами армии США в Европе Тимоти Макгуайера о возможной угрозе со стороны России.