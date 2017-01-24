Германия не поддержит снятие санкций против РФ в обмен на ядерную сделку

Глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Берлин не станет поддерживать отмену санкций в отношении Москвы в обмен на договоренности по ограничению ядерных вооружений. Об этом она заявила в интервью телеканалу BBC.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что добиться снятия санкций от Германии Россия сможет только при условии полного выполнения минских договоренностей по Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что снимет санкции с России в обмен на более выгодную сделку, например, по ядерному оружию.