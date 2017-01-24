РПЦ разъяснила свою позицию по «Херсонесу Таврическому»

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда разъяснил позицию РПЦ относительно музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Крыму. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте отдела.

Сообщение подтверждает, что Симферопольская и Крымская епархия обратилась с запросом о передаче ей ряда объектов бывшего Херсонесского Князь-Владимирского мужского монастыря. Однако Легойда подчеркнул, что речь идет об обмене указанных объектов на помещения, на которые согласится администрация музея-заповедника: «Разговоры о передаче объектов заповедника "Херсонес Таврический" являются беспочвенными до предоставления для находящихся в заповеднике музейных коллекций необходимых помещений, на которые согласится музей. Кроме того, речь идет исключительно о передаче Церкви храмов и монастырских строений, а не иных музейных объектов».

По словам Легойды, в РПЦ не считают актуальным вопрос «о скорой передаче объектов епархии».

Представитель РПЦ также назвал необоснованными попытки связать ситуацию вокруг «Херсонеса Таврического» с передачей Исаакиевского собора РПЦ: «В отличие от "Херсонеса Таврического" для передачи Исаакиевского собора предоставления никаких помещений для музейных коллекций не требуется, и поэтому считаю необоснованным связывать две данные ситуации и использовать их для обострения конфликтности».

23 января стало известно, что Крымская и Симферопольская епархия готовят запрос в Росимущество о передаче ей 24 объектов на территории «Херсонеса Таврического». С заявлением об этом выступил протоиерей Сергий Халюта, короткое время возглавлявший заповедник и вынужденный уйти с должности из-за протестов сотрудников.