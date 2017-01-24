Власти Венгрии оценили убытки от санкций в 6,5 млрд долларов

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что взаимные санкции ЕС и России для Будапешта составили 6,5 млрд долларов потерь, пишет «Коммерсантъ».

«По нашим оценкам, упущенная выгода для Венгрии составила за три года 6,5 млрд долларов — это в том, что касается экспорта. Учитывая, что годовой объем венгерского экспорта — около 90 млрд долларов, это чувствительная потеря», — цитирует издание слова министра.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Будапешт считает санкции неэффективным средством воздействия, который наносит вред двусторонним отношениям. «Очевидно, что бизнес — против политики санкций», — резюмировал дипломат.

Петер Сиярто также выразил надежду на смягчение в ходе саммита Евросоюза, который намечен на март. Он добавил, что решение относительно санкций будет во многом зависеть от диалога, который выстроится между Москвой и новой администрацией президент США Дональда Трампа.