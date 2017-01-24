Путин предложил Думе обязать врио губернаторов отчитываться о доходах

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий обязанность лиц, временно исполняющих обязанности руководителей регионов, отчитываться о доходах, сообщает ТАСС.

Законопроект предусматривает внесение поправок в закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ».

«Временно исполняющий обязанности высшего должностного лица субъекта РФ... представляет... сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», – гласят предлагаемые поправки.

Предоставлять такие сведения врио губернаторов должны будут, в случае принятия поправок, в течение 15 дней с назначения: «При этом представляются сведения о доходах, полученных от всех источников за календарный год, предшествующий году назначения, и сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на день назначения».

Данные сведения подлежат размещению на официальных сайтах государственных органов субъекта РФ и предоставлению по запросам общероссийским СМИ для публикации.

Напомним, в конце 2016 года стало известно, что правительственная комиссия разрабатывает законопроект, обязывающий войсковых казачьих атаманов отчитываться о своих доходах.