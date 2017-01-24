СМИ рассказали о провале расследования связей команды Трампа с Россией

Американским спецслужбам не удалось найти какие-либо доказательства координации действий команды президента США Дональда Трампа в ходе предвыборной компании с Россией, сообщает CBS News.

Напомним, ранее стало известно, что ФБР, ЦРУ и Агентство нацбезопасности заинтересовались телефонными разговорами советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна с послом России в США Сергеем Кисляком 29 декабря 2016 года, когда уходящий президент США Барак Обама расширил санкции против РФ в связи с кибератаками на сервера демократов. Спецслужбы также изучили более ранние контакты Флинна с российскими чиновниками, чтобы установить, не проводились ли такие они в нарушение закона.

Как рассказали источники CBS News, «доказательства нарушений» так и не обнаружены.

При этом сообщается, что расследование касается не только Флинна – следствие пытается установить, «делился ли с Россией кто-то другой важной информацией США, включая секреты о корпоративной торговле, и было ли нарушено уголовное законодательство».