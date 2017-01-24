Число жертв схода лавины на отель в Италии увеличилось до девяти человек

Число погибших из-за схода лавины на горный отель в центральной части Апеннин в Италии возросло до девяти человек. Об этом сообщает издание Telegraph.

Лавина обрушилась на здание отеля Rigopiano в городе Фариндола в центральной Италии 19 января. Первоначально сообщалось о семи погибших. Также были данные, что под завалами находятся 30 человек.

Днем ранее в этом горном массиве произошло землетрясение