Суд в Петербурге велел демонтировать мемориальную доску Колчаку

Смольнинский суд Петербурга удовлетворил иск горожан, которые просили демонтировать мемориальную доску руководителю Белого движения во время Гражданской войны в России адмиралу Александру Колчаку, сообщает «Интерфакс».

Судья Татьяна Матусяк огласила решение: «Признать незаконным постановление правительства Санкт-Петербурга об установке мемориальной доски Колчаку и возложить на комитет по культуре правительства Санкт-Петербурга обязанности по ее демонтажу».

Напомним, доска появилась на доме 3 по улице Большая Зеленина в ноябре 2016 года по инициативе мемориально-просветительского и историко-культурного центра «Белое дело». Однако многие жители города выразили протест против увековечивания памяти адмирала Колчака. Практически сразу после установки доску замазали краской, а в суды поступил ряд исков с требованием демонтировать доску.