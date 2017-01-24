«Ла-Ла Ленд» обновил рекорд по числу номинаций на «Оскар»

Мюзикл американского режиссера Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд» получил рекордное число номинаций на премию «Оскар» – картина поборется за самую престижную награду в мире кино сразу в 13 категориях, причем поскольку в одной из них лента представлены дважды, номинаций 14. Это следует из информации на официальном сайте премии.

«Ла-Ла Ленд» поборется за статуэтки, в числе прочих, в категориях «Лучший фильм», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшая главная мужская роль», «Лучшая главная женская роль», «Лучший режиссер».

Рекорд «Ла-Ла Ленда» не является абсолютным: 14 номинаций на «Оскар» уже получали ленты «Все о Еве» (1950 год) и «Титаник» (1997 год). Напомним, «Титаник» удерживает рекорд по самому большому числу выигранных номинаций – 11 статуэток.

Ранее сообщалось, что «Рай» Андрея Кончаловского выбыл из борьбы за «Оскар».