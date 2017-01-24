МАК завершил работу на месте крушения «Боинга» под Бишкеком

Представители Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили работу на месте крушения турецкого грузового самолета Boeing-747, разбившегося 16 января под Бишкеком. Об этом говорится в сообщении правительства Киргизии.

В ближайшее время полная информация по расследованию будет представлена общественности. Дальнейшие исследования причин трагедии будут продолжены комиссией МАК в Бишкеке.

Ранее МАК сообщил, что качество записи информации бортового речевого самописца разбившегося «Боинга» является хорошим.