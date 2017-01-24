Советник Трампа призвал арестовать Мадонну‍

Член переходной команды президента США Дональда Трампа, бывший спикер конгресса США Ньют Гингрич призвал арестовать певицу Мадонну за высказывания во время женского марша в Вашингтоне. Об этом он заявил в эфире телеканала FoxNews.

«Она [Мадонна] ничем не отличается от новых левых фашистов, которые бьют окна в своих городах и которых надо наказывать максимально строго. Нам надо уметь защищать себя», — сказал Гингрич.

Во время акции протеста, которая состоялась на следующий день после инаугурации Дональда Трампа, Мадонна выступила с резкой критикой президента США. «Я злюсь и возмущаюсь. Я даже думала о том, чтобы взорвать Белый дом, но я понимаю, что это ничего не изменит. Мы не должны впадать в отчаяние», — заявила певица. «Для наших недругов, которые считают, что этот марш никогда и ни к чему не приведет. Пошли вы...», — добавила Мадонна, несколько раз повторив нецензурное слово. Позже певица назвала свое заявление о Трампе метафорой.