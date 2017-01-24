24 января 2017, 18:18
Кадыров присвоил звание Народного артиста Чечни ведущему КВН Маслякову
Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил ведущему телепередачи КВН Александру Маслякову звание народного артиста Чеченской республики. Об этом сообщается на сайте главы и правительства республики.
«Согласно указу главы ЧР от 18 января 2017 года, звание присвоено за существенный вклад в развитие эстрадного творчества и культурных связей между народами и за деятельность, получившую широкую известность», — говорится в тексте документа.
В декабре на YouTube появилось видео с репетиции пародии в КВН главы Чечни Рамзана Кадырова и российского актера Михаила Галустяна.
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