Кадыров присвоил звание Народного артиста Чечни ведущему КВН Маслякову

Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил ведущему телепередачи КВН Александру Маслякову звание народного артиста Чеченской республики. Об этом сообщается на сайте главы и правительства республики.

«Согласно указу главы ЧР от 18 января 2017 года, звание присвоено за существенный вклад в развитие эстрадного творчества и культурных связей между народами и за деятельность, получившую широкую известность», — говорится в тексте документа.

В декабре на YouTube появилось видео с репетиции пародии в КВН главы Чечни Рамзана Кадырова и российского актера Михаила Галустяна.