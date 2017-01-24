Российские власти вернулись к идее госрегулирования мессенджеров

Роскомнадзор и МВД России при участии сотовых операторов разработали поправки к закону «О связи», предусматривающие госрегулирование работы мессенджеров, пишет «Коммерсантъ».

Идея госрегулирования мессенджеров путем заключения договоров с операторами связи и идентификации клиентов таких сервисов содержалась в законопроекте Медиакоммуникационного союза (МКС, объединяет медиахолдинги и сотовых операторов), но позже была исключена. Участники интернет-отрасли и рабочая группа «Связь и IT» экспертного совета при правительстве РФ раскритиковали документ, заявив, что он нарушает конституционные права граждан, поскольку ограничивает приватность в общении между пользователями. Однако теперь, по данным газеты, российские власти вернулись к идее регулирования деятельности мессенджеров.

Поправки включают в закон понятие «информационно-коммуникационные сервисы обмена мгновенными сообщениями», неразрывно связанные с услугами связи. Организаторы распространения информации в интернете предоставляют для этого программное обеспечение, позволяющее идентифицировать пользователя, говорится в поправках.

Согласно поправкам, операторы связи получат возможность проверять достоверность сведений об абонентах не только по паспорту, но и через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), квалификационную электронную подпись, единый портал госуслуг, с помощью подключения к системам госорганов.

Поправки также вводят штрафы за распространения сим-карт без полномочий от оператора в размере 2-5 тысяч рублей для физлиц и 100-200 тысяч рублей для юрлиц. За незаконную продажу сим-карт иностранным гражданином или лицом без гражданства планируется ввести штраф в размере 50-60 тысяч рублей с конфискацией сим-карт, а также административный арест до 15 суток с выдворением за пределы РФ.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский не подтвердил информацию о причастности ведомства к разработке поправок. В МВД на запрос «Коммерсанта» не ответили.